09.40 - venerdì 11 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

La Casa Bianca ha pubblicato una foto modificata che ritrae il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump nei panni di Superman su X. L’immagine è stata diffusa tramite la piattaforma social X dalla Casa Bianca stessa.

The White House released an edited photo featuring US President Donald Trump as Superman on X.

Photo: The White House/X