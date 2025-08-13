TASS * «LA CASA BIANCA ELENCA SETTE PAESI CHE HANNO SUPPORTATO LA NOMINATION DI TRUMP AL NOBEL PER LA PACE, TRA CUI ARMENIA, ISRAELE E PAKISTAN»

14.15 - mercoledì 13 agosto 2025
(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
La Casa Bianca ha nominato sette paesi che hanno supportato la candidatura del presidente degli Stati Uniti Donald Trump per il Premio Nobel per la Pace. I paesi sono Armenia, Azerbaijan, Gabon, Israele, Cambogia, Rwanda e Pakistan.
The White House named seven countries that supported US President Donald Trump’s nomination for the Nobel Peace Prize:
▪️Armenia
▪️Azerbaijan
▪️Gabon
▪️Israel
▪️Cambodia
▪️Rwanda
▪️Pakistan
© White House official X account
