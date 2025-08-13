Popular tags: featured 20
TASS * «LA CASA BIANCA ELENCA SETTE PAESI CHE HANNO SUPPORTATO LA NOMINATION DI TRUMP AL NOBEL PER LA PACE, TRA CUI ARMENIA, ISRAELE E PAKISTAN»

14.15 - mercoledì 13 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

La Casa Bianca ha nominato sette paesi che hanno supportato la candidatura del presidente degli Stati Uniti Donald Trump per il Premio Nobel per la Pace. I paesi sono Armenia, Azerbaijan, Gabon, Israele, Cambogia, Rwanda e Pakistan.

///

The White House named seven countries that supported US President Donald Trump’s nomination for the Nobel Peace Prize:

▪️Armenia
▪️Azerbaijan
▪️Gabon
▪️Israel
▪️Cambodia
▪️Rwanda
▪️Pakistan

© White House official X account

