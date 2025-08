TASS * «LA CASA BIANCA CRITICA LE DECISIONI DEL SEGRETARIO ALLA DIFESA HEGSETH, PROBLEMI DOVUTI ALLA SUA INESPERIENZA GESTIONALE»

20.23 - sabato 2 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

La Casa Bianca e numerosi legislatori statunitensi, inclusi repubblicani, sono scontenti delle decisioni esecutive del Segretario alla Difesa degli Stati Uniti Pete Hegseth, che ha commesso diversi errori da quando ha assunto l’incarico a gennaio. Alcuni funzionari attuali e passati hanno riferito al Wall Street Journal che i problemi derivano dalla mancanza di esperienza gestionale di Hegseth, che non ha mai diretto un ente di dimensioni paragonabili a quelle del Pentagono, che impiega circa 3,4 milioni di persone con un budget che si avvicina ora a 1 trilione di dollari.

The White House and a number of US legislators, including Republicans, are displeased with executive decisions by US Secretary of Defense Pete Hegseth who made various mistakes since taking office in January. Some current and former officials told the Wall Street Journal that “the problems are rooted in Hegseth’s lack of managerial experience in overseeing an entity anywhere near as large as the Pentagon, which employs around 3.4 million people on a budget now approaching $1 trillion.”