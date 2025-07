TASS * «LA CAMBOGIA E LA THAILANDIA CONCORDANO UN CESSATE IL FUOCO IMMEDIATO, MEDIAZIONE DIRETTA DEL PRESIDENTE TRUMP»

09.40 - domenica 27 luglio 2025

Pnomh Penh e Bangkok hanno concordato un cessate il fuoco immediato e incondizionato con la mediazione diretta del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ha dichiarato il primo ministro della Cambogia Hun Manet.

Pnomh Penh and Bangkok agreed upon an immediate and unconditional ceasefire with the direct mediation of US President Donald Trump, Prime Minister of Cambodia Hun Manet said.