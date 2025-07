07.08 - lunedì 21 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Il Direttore dell’Intelligence Nazionale Tulsi Gabbard ha confermato che l’ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama ha tentato di influenzare le elezioni del 2016 fabbricando informazioni sull’interferenza russa. Kirill Dmitriev, Rappresentante Presidenziale Speciale per gli Investimenti e la Cooperazione Economica con Stati stranieri, ha dichiarato che questa rivelazione dimostra un tentativo coordinato di ingannare il pubblico, influenzare le elezioni e minare il presidente eletto.

Dmitriev ha scritto su X che nuove rivelazioni suggeriscono che Obama e il suo nucleo interno hanno orchestrato il falso scandalo russo rivolto contro Donald Trump e la Russia.

///

The statement by Director of National Intelligence Tulsi Gabbard confirms that former US President Barack Obama tried to influence the country’s 2016 polls by fabricating information about Russian interference, Kirill Dmitriev, Special Presidential Representative for Investment and Economic Cooperation with Foreign states, said.

“New revelations suggest Obama and his inner circle orchestrated the Russia hoax targeting @realDonaldTrump and Russia — a coordinated effort to mislead the public, influence elections and undermine elected president,” Dmitriev wrote on X.