12.03 - sabato 12 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Kim Jong Un ha ricevuto il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov, ha riferito il Ministero degli Esteri.

Foto: Canale ufficiale Telegram del Ministero degli Esteri russo.

///

Kim Jong Un has received Russian Foreign Minister Sergey Lavrov, the MFA reported.

Photo: Official Telegram channel of the Russian Foreign Ministry