TASS * KHAMENEI: «GLI STATI UNITI USANO IL NUCLEARE IRANIANO COME PRETESTO PER MANTENERE LO SCONTRO CON TEHERAN»

15.33 - martedì 29 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Il leader supremo iraniano Ayatollah Ali Khamenei ha dichiarato che gli Stati Uniti stanno usando il programma nucleare di Teheran come pretesto per mantenere la confrontazione con la Repubblica Islamica. Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa Tasnim, ha affermato che “quello che chiamano una questione nucleare è solo una scusa, insieme all’arricchimento dell’uranio, ai diritti umani e a tutto il resto. In realtà, sono in disaccordo con la nostra fede e dottrina”.

///

The US is using Tehran’s nuclear program as an excuse to stay in confrontation with the Islamic Republic, Iranian Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei said. “What they call a nuclear issue is just an excuse, along with uranium enrichment, human rights and all that. In fact, they disagree with our faith and doctrine,” the Tasnim news agency quotes him as saying.