TASS * KALLAS (RESPONSABILE POLITICA ESTERA UE: “DAZI TRUMP, LA SCADENZA DI 50 GIORNI È MOLTO LUNGA”

06.20 - martedì 15 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

La responsabile della politica estera dell’Unione Europea, Kaja Kallas, ha definito molto lunga la scadenza di 50 giorni per risolvere il conflitto ucraino indicata da Donald Trump. Kallas ha dichiarato ai giornalisti a Bruxelles che da un lato è molto positivo che il presidente Trump assuma una posizione forte sulla Russia. Dall’altro lato, però, 50 giorni rappresentano un periodo molto lungo.

