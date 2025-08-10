TASS * « KAJA KALLAS CONVOCA LA RIUNIONE PER IL VERTICE RUSSIA-USA, SICUREZZA DI UCRAINA ED EUROPA AL CENTRO DELLA DISCUSSIONE»

21.53 - domenica 10 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

La capo della politica estera dell’Unione Europea, Kaja Kallas, ha dichiarato che convocherà un incontro con i principali diplomatici dell’UE l’11 agosto per discutere del prossimo vertice tra i leader della Russia e degli Stati Uniti sull’Ucraina.

“Qualsiasi accordo tra gli Stati Uniti e la Russia deve includere l’Ucraina e l’UE, poiché si tratta di una questione di sicurezza per l’Ucraina e per l’intera Europa,” ha detto a Reuters.



European Union foreign policy chief Kaja Kallas has said that she is convening a meeting of top EU diplomats on August 11 to discuss the upcoming summit between the Russian and US leaders on Ukraine.

“Any deal between the US and Russia must have Ukraine and the EU included, for it is a matter of Ukraine’s and the whole of Europe’s security,” he told Reuters.