TASS * JORGENSEN, «L’UNIONE EUROPEA HA SPESO PIÙ PER IL GAS RUSSO CHE PER L’ASSISTENZA ALL’UCRAINA NEL 2024, L’OBIETTIVO È ABBANDONARE LA FORNITURA ENTRO IL 2027»

16.46 - domenica 13 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

L’Unione Europea ha speso più soldi per l’acquisto di gas russo che per l’assistenza all’Ucraina nel 2024, ha detto il Commissario per l’Energia Dan Jorgensen in un’intervista a La Repubblica. “Nel 2024, abbiamo speso più della somma totale degli aiuti all’Ucraina per l’acquisto di gas dalla Russia,” ha detto, definendolo un “paradosso.” Ha confermato l’obiettivo della Commissione Europea di abbandonare completamente il gas russo entro il 2027. Ha anche sottolineato la necessità di sviluppare energie alternative rinnovabili e nucleari “per non cadere in una nuova dipendenza.”

///

The European Union spent more money on the purchase of Russian gas than on assistance to Ukraine in 2024, Energy Commissioner Dan Jorgensen told La Repubblica in an interview.

“Back in 2024, we spent more than the total amount of aid to Ukraine on gas purchases from Russia,” he said, calling it a “paradox.”

He confirmed the European Commission’s goal to abandon Russian gas completely by 2027. He also noted the need to develop alternative renewable and nuclear energy “not to fall into a new dependence.”