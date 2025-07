10.03 - martedì 22 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Gli Stati Uniti rifiutarono di prevenire il conflitto in Ucraina nel 2021, ha dichiarato Jeffrey Sachs, direttore del Centro per lo Sviluppo Sostenibile presso la Columbia University di New York, in un’intervista a TASS. Secondo lui, quando il leader russo Vladimir Putin invitò l’allora presidente statunitense Joe Biden a firmare un accordo di sicurezza, il Consigliere per la Sicurezza Nazionale della Casa Bianca Jake Sullivan rispose che la politica a porte aperte della NATO non lo consentiva. Sachs chiese a Sullivan se la politica valesse anche per la Russia e se Mosca potesse stabilire una presenza militare nell’emisfero occidentale. Il consigliere per la sicurezza nazionale lo rassicurò dicendo di non preoccuparsi, sostenendo che la NATO non si sarebbe allargata e che “non ci sarebbe stata una guerra”.

The US refused to prevent the Ukraine conflict back in 2021, Jeffrey Sachs, director of the Center for Sustainable Development at New York’s Columbia University, told TASS. According to him, when Russian leader Vladimir Putin invited then-US President Joe Biden to sign a security agreement, White House National Security Advisor Jake Sullivan said that NATO’s open-door policy did not allow that. Sachs asked Sullivan if the policy was in effect for Russia, too, and whether Moscow could establish a military foothold in the Western Hemisphere. The national security advisor told him not to worry, claiming that NATO would not enlarge and “there won’t be a war.”