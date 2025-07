TASS * «ISRAELE CONDANNA FERMAMENTE LA DECISIONE DELLA FRANCIA DI RICONOSCERE LA PALESTINA, NETANYAHU AVVERTE DEI RISCHI DI TERRORISMO E PROXY IRANIANI»

01.43 - venerdì 25 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Israele condanna fermamente la decisione della Francia di riconoscere la Palestina come stato sovrano, ha dichiarato il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu. “Condanniamo fortemente la decisione del Presidente Macron di riconoscere uno stato palestinese vicino a Tel Aviv dopo il massacro del 7 ottobre. Tale mossa premia il terrorismo e rischia di creare un altro proxy iraniano, proprio come è accaduto a Gaza,” ha scritto sul social network X.

///

Israel strongly condemns France’s decision to recognize Palestine as a sovereign country, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu said. “We strongly condemn President Macron’s decision to recognize a Palestinian state next to Tel Aviv in the wake of the October 7 massacre. Such a move rewards terror and risks creating another Iranian proxy, just as Gaza became,” he wrote on the X social network.