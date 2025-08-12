TASS * «ISRAELE COLPISCE EDIFICI RESIDENZIALI A GAZA, 28 PALESTINESI UCCISI IN UN ATTACCO» (VIDEO)

17.42 - martedì 12 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Sono stati uccisi fino a 28 palestinesi in un bombardamento israeliano su edifici residenziali a Gaza, secondo quanto riportato da Al Jazeera. Il video dell’evento è stato documentato da TASS, Reuters e StringersHub.

As many as 28 Palestinians have been killed in an Israeli strike on residential buildings in Gaza, Al Jazeera reports. Video: TASS/Reuters/StringersHub