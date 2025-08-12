Popular tags: featured 20
Popular tags: featured 20
Popular tags: featured 20
News immediate,
non mediate!

Diretta video Opinione H24: Viabilità Trento

Categoria news:
OPINIONEWS

TASS * «ISRAELE COLPISCE EDIFICI RESIDENZIALI A GAZA, 28 PALESTINESI UCCISI IN UN ATTACCO» (VIDEO)

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
17.42 - martedì 12 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Sono stati uccisi fino a 28 palestinesi in un bombardamento israeliano su edifici residenziali a Gaza, secondo quanto riportato da Al Jazeera. Il video dell’evento è stato documentato da TASS, Reuters e StringersHub.

///

As many as 28 Palestinians have been killed in an Israeli strike on residential buildings in Gaza, Al Jazeera reports. Video: TASS/Reuters/StringersHub

Categoria news:
OPINIONEWS

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.