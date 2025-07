TASS * «ISRAELE ATTACCA FOLLA IN ATTESA DI AIUTI A GAZA, ALMENO 12 CIVILI UCCISI E 65 FERITI» (VIDEO)

14.28 - giovedì 31 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Almeno 12 civili sono stati uccisi e altri 65 feriti quando le forze israeliane hanno bombardato una folla in attesa di aiuti umanitari a Gaza, ha riportato il canale televisivo Al Jazeera.

Video: TASS/Reuters/EFE

///

At least 12 civilians were killed and 65 others wounded when Israeli forces shelled a crowd awaiting humanitarian aid in Gaza, the Al Jazeera television channel reported.

