TASS * «IRAN ED EUROPA RIPRENDONO I NEGOZIATI SUL PROGRAMMA NUCLEARE DI TEHERAN, SEDE DEI COLLOQUI ANCORA DA DEFINIRE»

14.12 - domenica 20 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Iran e Francia, Germania e Regno Unito hanno concordato di riprendere il loro processo negoziale sul programma nucleare di Teheran, ha riferito l’agenzia di stampa Tasnim citando fonti. La decisione su quale paese ospiterà i prossimi colloqui non è stata ancora finalizzata, hanno detto le fonti.

///

Iran and France, Germany, and the United Kingdom have agreed to resume their negotiating process on Tehran’s nuclear program, the Tasnim news agency said, citing sources. “The decision as to which country will be hosting the upcoming talks has not been finalized yet,” the sources said.