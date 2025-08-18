TASS * INSIDER ADVANTAGE: «TRUMP SALE AL 54% DI GRADIMENTO, DOPO L’INCONTRO CON PUTIN IN ALASKA»

15.32 - lunedì 18 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Il gradimento di Donald Trump è aumentato drasticamente dopo il suo incontro con Vladimir Putin in Alaska. Secondo un sondaggio di opinione pubblica condotto da Insider Advantage, dopo il vertice, il tasso di approvazione del leader degli Stati Uniti è salito al 54%, mentre il 44% degli intervistati disapprova la sua performance lavorativa e il 2% rimane indeciso. Il sondaggio indica che Trump ha migliorato soprattutto i suoi numeri tra afroamericani e ispanici-latinoamericani. I votanti bianchi raggiungono un livello quasi record del 64%, ha osservato il servizio di sondaggio.

