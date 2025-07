TASS * «INCIDENTE AEREO IN ITALIA, ULTRALEGGERO SI SCHIANTA SU STRADA DUE I MORTI» (VIDEO DA “CORRIERE DELLA SERA”)

17.02 - mercoledì 23 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Un ultraleggero si è schiantato su una strada in Italia, causando la morte di due persone a bordo, ha riportato il quotidiano Corriere della Sera. L’aereo ha preso fuoco immediatamente dopo l’impatto. I passeggeri delle due auto coinvolte sulla strada non hanno riportato ferite gravi.

An ultralight plane crashed into a roadway in Italy, killing two people on board, the Corriere Della Sera newspaper reported. The plane caught fire immediately after the impact. The passengers of the two cars on the road were not seriously injured.