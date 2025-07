TASS * «INCENDIO IN CENTRO COMMERCIALE A EST DELL’IRAQ, 63 MORTI E 40 FERITI» (VIDEO)

16.45 - giovedì 17 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Un incendio di vaste dimensioni in un centro commerciale nell’est dell’Iraq ha causato la morte di 63 persone e il ferimento di altre 40, ha riportato l’agenzia di stampa INA. Le autorità locali stanno gestendo la situazione e le indagini sono in corso per determinare le cause dell’incendio.

///

As many as 63 people were killed and 40 others were injured in a massive fire at a shopping center in eastern Iraq, the INA news agency reported.

Video: TASS/Reuters/Scopal