TASS * «INCENDI SENZA TREGUA IN TURCHIA, TEMPERATURE RECORD E SICCITÀ ALIMENTANO LE FIAMME» (VIDEO)

15.07 - domenica 27 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Incendi boschivi gravi continuano a devastare la Turchia dalla fine di giugno. Temperature insolitamente elevate, condizioni di siccità e venti forti hanno alimentato le fiamme che hanno causato decine di incendi boschivi nel paese ogni giorno.

Severe wildfires continue to ravage Turkey since late June. Unseasonably high temperatures, dry conditions and strong winds have fuelled the flames that have led to dozens of wildfires hitting the country daily. Video:TASS/Reuters