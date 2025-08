TASS * «IN GIAPPONE UN MINUTO DI SILENZIO IN MEMORIA DELLE VITTIME DI HIROSHIMA, COMMEMORAZIONE NAZIONALE PUNTUALE ALLE 8.15» (VIDEO)

17.06 - mercoledì 6 agosto 2025

In Giappone è stato osservato un minuto di silenzio in memoria delle vittime del bombardamento atomico di Hiroshima. Un minuto di silenzio è stato proclamato in tutto il paese alle ore 8.15, momento esatto dell’esplosione della bomba il 6 agosto 1945.

A minute of silence was observed in Japan in memory of the victims of the atomic bombing of Hiroshima. A minute of silence was declared throughout the country at 8.15 a.m. 6 at the time of the explosion of the bomb on August 6, 1945. Video: TASS/Ruptly