16.27 - lunedì 21 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

In Vietnam sono state adottate misure di sicurezza di emergenza a causa dell’avvicinarsi del tifone Wipha.

Il video è fornito da TASS, Reuters e ViralPress.

