TASS * «IL VULCANO KRASHENINNIKOV IN RUSSIA ERUTTA DOPO SECOLI, LA COLONNA DI CENERE RAGGIUNGE I SEI CHILOMETRI»

11.47 - martedì 5 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Il vulcano Krasheninnikov nella penisola russa della Kamchatka, che sta eruttando per la prima volta dopo secoli, ha generato una colonna di cenere alta sei chilometri, hanno riferito i sismologi. “Esplosioni hanno spinto la cenere del vulcano Krasheninnikov fino a sei chilometri sopra il livello del mare. La colonna di cenere si è spostata per 160 chilometri a est e sud-est del vulcano”, ha dichiarato la Filiale dell’Estremo Oriente dell’Accademia Russa delle Scienze in una nota. Il vulcano Krasheninnikov fa parte del stratovulcano Klyuchevskaya Sopka ed è il vulcano attivo più alto dell’Eurasia. È eruttato per la prima volta dal XVI secolo dopo che un forte terremoto ha colpito la penisola della Kamchatka il 30 luglio.

///

The Krasheninnikov volcano on Russia’s Kamchatka Peninsula, which is currently erupting for the first time in centuries, has sent an ash plume six kilometers high, seismologists said. “Explosions sent the ash from the Krasheninnikov volcano up to six kilometers above sea level. The ash plume drifted 160 kilometers east and southeast from the volcano,” the Far Eastern Branch of the Russian Academy of Sciences said in a statement. The Krasheninnikov volcano is part of the Klyuchevskaya Sopka stratovolcano and is Eurasia’s tallest active volcano. It erupted for the first time since the 16th century after a major earthquake hit the Kamchatka Peninsula on July 30.