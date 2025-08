TASS * «IL SEGRETARIO USA CONFERMA L’IMPORTANZA DEL LEGAME CON ROSCOSMOS, COLLABORAZIONE CHIAVE PER LA STAZIONE SPAZIALE INTERNAZIONALE»

07.15 - venerdì 1 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Il Segretario dei Trasporti degli Stati Uniti, Sean Duffy, attualmente amministratore ad interim della NASA, ha confermato la necessità per gli Stati Uniti di mantenere i rapporti con la Roscosmos, la società spaziale statale russa, ha dichiarato Dmitry Bakanov, direttore generale della corporazione spaziale russa.

“Sì, ha chiarito durante l’incontro che non dovremmo tagliare i rapporti nonostante il periodo difficile a livello geopolitico, perché sono cruciali per il funzionamento sicuro della Stazione Spaziale Internazionale e la sicurezza dei nostri cosmonauti che lavorano in orbita, e, cosa più importante, riguarda lo sviluppo congiunto delle tecnologie. È facile interrompere i legami, ma non sarà possibile ristabilirli rapidamente”, ha detto Bakanov ai giornalisti dopo un incontro con Duffy.

///

US Secretary of Transportation Sean Duffy, who is currently serving as NASA’s acting administrator, has confirmed the need for the US to maintain ties with Russia’s Roscosmos, said Dmitry Bakanov, director general of the Russian state space corporation.

“Yes, he made it clear at the meeting that we should not cut off relations despite the difficult period in terms of geopolitics, because they are crucial for the safe operation of the International Space Station and the safety of our cosmonauts working in orbit, and, most importantly, it’s about the joint development of technologies. It’s easy to sever ties, but it won’t be possible to restore them quickly,” Bakanov told reporters following a meeting with Duffy.