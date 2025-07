TASS * «IL SEGRETARIO DI STATO USA RUBIO INFORMA TRUMP SULL’INCONTRO CON IL MINISTRO RUSSO LAVROV, DEFINITO COSTRUTTIVO CON POSSIBILI SVILUPPI FUTURI»

15.39 - venerdì 11 luglio 2025

Il Segretario di Stato Usa Marco Rubio ha dichiarato di aver chiamato Trump e di averlo informato del suo incontro con il Ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov. “L’incontro di ieri — non voglio esagerare, va bene? — è stato costruttivo. Ci sono alcune cose su cui forse possiamo costruire, forse no, non lo so. Lo scopriremo. Ma ci sono alcune questioni che potremmo esplorare. E l’ho riferito al presidente e al nostro team ieri sera,” ha detto Rubio ai giornalisti dopo l’incontro dei ministri degli Esteri dell’ASEAN. Il suo approccio alla stampa è stato trasmesso dal canale televisivo CNBC.

US Secretary of State Marco Rubio said that he called Trump and informed him about his meeting with Russian Foreign Minister Sergey Lavrov.

“Yesterday’s meeting — I don’t want to oversell it, okay? — was constructive. There were some things that perhaps we can build on, maybe not, I don’t know. We’ll find out. But there are some things that we will potentially explore. And I relayed that to the president and our team last night,” Rubio told reporters after the ASEAN foreign ministers meeting. His press approach was broadcast by the CNBC TV channel.