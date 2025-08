TASS * «IL SEGRETARIO DELLA NATO RUTTE LODA L’OLANDA PER L’ACQUISTO DI ARMI PER L’UCRAINA, INVITA GLI ALTRI PAESI NATO A SEGUIRNE L’ESEMPIO»

21.30 - lunedì 4 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Il Segretario Generale della NATO, Mark Rutte, ha salutato oggi (4 agosto 2025) la decisione dell’Olanda di finanziare con 500 milioni di euro l’acquisto di armi prodotte negli Stati Uniti destinate all’Ucraina. Questa operazione rientra nel primo pacchetto di equipaggiamento militare coordinato nell’ambito della nuova iniziativa NATO denominata Prioritised Ukraine Requirements List (PURL). Il Segretario Generale e il governo olandese hanno confermato che i Paesi Bassi stanno coprendo interamente il finanziamento del primo pacchetto. Rutte ha espresso apprezzamento per l’Olanda, lodandola per aver preso l’iniziativa e tradotto questo impegno in un concreto sostegno sul campo. Inoltre, ha scritto a tutti gli Alleati della NATO esortandoli a contribuire a questa iniziativa di condivisione dei carichi, auspicando annunci significativi anche da parte di altri Alleati a breve.

///

NATO Secretary General Mark Rutte has hailed The Netherlands’ decision to purchase 500 million euro worth of US-made weapons for Ukraine and called on other NATO countries to follow the lead.

“NATO Secretary General Mark Rutte today (4 August 2025) welcomed the first package of U.S. military equipment for Ukraine coordinated under the new NATO Prioritised Ukraine Requirements List (PURL) initiative. The Secretary General and the Dutch government confirmed that the Netherlands is funding the first package in full,” NATO’s press service said in a statement.

“I commend The Netherlands for taking the lead and turning this initiative into concrete support on the ground,” it quoted Rutte as saying. “I have written to all NATO Allies, urging them to contribute towards this burden sharing initiative, and I expect further significant announcements from other Allies soon.”