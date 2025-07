TASS * «IL RELITTO DELL’AN-24 SI ESTENDE SU UN ETTARO NELLA REGIONE DELL’AMUR, TUTTE LE 48 PERSONE A BORDO SONO MORTE» (VIDEO)

11.12 - venerdì 25 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Il relitto dell’aereo passeggeri An-24 che si è schiantato nella regione dell’Estremo Oriente russo dell’Amur il 24 luglio è sparso su un’area di un ettaro, ha riferito una fonte dei servizi di emergenza a TASS. Il relitto dell’aereo e i corpi delle persone decedute nell’incidente sono stati trovati su un territorio di un ettaro su un pendio montano nella difficile zona della taiga, ha detto la fonte. L’aereo passeggeri An-24 si è schiantato durante il secondo tentativo di atterraggio all’aeroporto di Tynda. A bordo c’erano 48 persone, inclusi i membri dell’equipaggio. Tutti coloro che erano a bordo sono morti nell’incidente. Video: Direzione Interregionale Est per i Trasporti del Comitato Investigativo Russo/TASS

The wreckage of the An-24 passenger aircraft that crashed in Russia’s Far Eastern Amur Region on July 24 is scattered over an area of one hectare, a source in the emergency services told TASS. “The wreckage of the plane and the bodies of those who died in the crash were found on a territory of one hectare on a mountainside in the hard-to-reach taiga area,” the source said. The An-24 passenger plane crashed during the second approach to land at Tynda Airport. There were 48 people on board, including the crew. All those on board died in the crash. Video: Russia’s Investigative Committee’s Eastern Interregional Directorate for Transport/TASS