TASS * «IL REGNO UNITO COLLABORA CON LA GIORDANIA PER AIUTI ED EVACUAZIONI A GAZA, I LEADER EUROPEI CHIEDONO CESSATE IL FUOCO IMMEDIATO»

20.06 - sabato 26 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Il Regno Unito intende collaborare con partner come la Giordania per “lanciaraiuti e evacuare i bambini che necessitano di assistenza medica” a Gaza, ha annunciato il Primo Ministro Keir Starmer durante conversazioni telefoniche con il Presidente francese Emmanuel Macron e il Cancelliere tedesco Friedrich Merz. I tre leader hanno discusso della situazione a Gaza, definendola deplorevole, e hanno sottolineato l’urgente necessità di un cessate il fuoco immediato, di Israele di rimuovere tutte le restrizioni sugli aiuti e di fornire con urgenza il cibo di cui hanno disperato bisogno coloro che soffrono a Gaza, si legge nel comunicato rilasciato dall’Ufficio del Primo Ministro del Regno Unito.

///

The United Kingdom plans to work with such partners as Jordan to “airdrop aid and evacuate children requiring medical assistance” in Gaza, Prime Minister Keir Starmer announced during phone calls with French President Emmanuel Macron and German Chancellor Friedrich Merz. “The three leaders talked about the situation in Gaza, which they agreed is appalling, and emphasised the urgent need for an immediate ceasefire, for Israel to lift all restrictions on aid and urgently provide those suffering in Gaza with the food they so desperately need,” the statement released by the UK Prime Minister’s Office reads.