TASS * «IL REGNO UNITO APPREZZA L’IMPEGNO DI TRUMP PER LA PACE IN UCRAINA, PRONTO A INASPRIRE LE SANZIONI CONTRO LA RUSSIA»

14.06 - sabato 16 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Il Regno Unito accoglie con favore gli sforzi di Trump per portare la pace in Ucraina ed è anche pronto ad inasprire le sanzioni contro la Russia, se Mosca non prenderà misure per de-escalare il conflitto.

Il Primo Ministro del Regno Unito, Keir Starmer, ha dichiarato che “gli sforzi del Presidente Trump ci hanno avvicinato più che mai alla fine” del conflitto in Ucraina.

Il Primo Ministro ha promesso che Londra “continuerà a stringere la morsa” riguardo a Mosca “con sanzioni ancora più dure, che hanno già avuto un impatto punitivo sull’economia russa e sul suo popolo.”

///

The UK welcomes Trump’s efforts to bring peace to Ukraine and is also ready to toughen sanctions against Russia, if Moscow does not take steps to de-escalate the conflict, UK Prime Minister Keir Starmer announced.

According to his statement, “President Trump’s efforts have brought us closer than ever before to ending” the conflict in Ukraine.

The prime minister promised that London “will keep tightening the screws” regarding Moscow “with even more sanctions, which have already had a punishing impact on the Russian economy and its people.”