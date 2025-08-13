Popular tags: featured 20
Diretta video Opinione H24: Viabilità Trento

TASS * «IL REGIME DI KIEV PRONTO A DISCUTERE UN CESSATE IL FUOCO E UNA TREGUA AEREA, ZELENSKY APRE A COLLOQUI DI PACE CONCRETI»

14.27 - mercoledì 13 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Il regime di Kiev è pronto a discutere un cessate il fuoco, inclusa una tregua aerea, per far avanzare veri colloqui di pace, ha detto Mikhail Podolyak, consigliere dell’ufficio di Vladimir Zelensky.

“L’Ucraina è pronta a discutere questo scenario,” considerandolo “come il primo passo verso l’instaurazione di posizioni negoziali realistiche,” ha dichiarato a Corriere della Sera.

“Qualsiasi cessate il fuoco, in particolare uno completo, è un punto di partenza per un corretto inizio delle negoziazioni,” ha aggiunto il funzionario ucraino, ribadendo la proposta degli Stati Uniti di un cessate il fuoco totale.

The Kiev regime is ready to discuss a ceasefire, including an air truce, to spearhead real peace talks, аdviser to Vladimir Zelensky’s office Mikhail Podolyak said.

“Ukraine is ready to discuss this scenario,” considering it “as the first step toward establishing realistic negotiating positions,” he told Corriere della Sera. “Any ceasefire, particularly a comprehensive one, is a starting point for a proper beginning of negotiations,” the Ukrainian official added, reiterating the US proposal of a complete ceasefire.

