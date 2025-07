TASS * «IL PRIMO RAZZO AUSTRALIANO ERIS VOLA 14 SECONDI PRIMA DI SCHIANTARSI, GILMOUR SPACE DEFINISCE IL LANCIO UN SUCCESSO» (VIDEO)

15.31 - mercoledì 30 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Il primo razzo progettato e prodotto in Australia, Eris, lanciato da Gilmour Space Technologies, ha volato per circa 14 secondi dopo il decollo per poi schiantarsi, ha dichiarato il sviluppatore.

L’azienda ha definito il lancio un successo.

Video: GilmourSpace/X

///

The first Australian-designed and manufactured rocket Eris, launched by Gilmour Space Technologies, flew for about 14 seconds after take-off and then crashed, the developer said.

The company hailed the launch as a success.

Video: GilmourSpace/X