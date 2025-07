TASS * «IL PRIMO MINISTRO BRITANNICO STARMER FAVOREVOLE AL RICONOSCIMENTO DELLO STATO DI PALESTINA, CON PIANO AMPIO PER IL MEDIO ORIENTE»

03.32 - sabato 26 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Il riconoscimento dello Stato di Palestina deve far parte di un piano più ampio, ha dichiarato il Primo Ministro britannico Keir Starmer. Con i nostri alleati più stretti, sto lavorando a un percorso verso la pace nella regione, concentrato su soluzioni pratiche che facciano una reale differenza nella vita di chi soffre in questa guerra. Quel percorso definirà passi concreti per trasformare il cessate il fuoco, tanto necessario, in una pace duratura. Il riconoscimento di uno Stato palestinese deve essere uno di questi passi. Sono inequivocabile su questo, ha sottolineato in un discorso video sulla piattaforma social X. Tuttavia, Starmer ha aggiunto che il riconoscimento dello Stato di Palestina “deve far parte di un piano più ampio, che porti infine a una soluzione a due Stati e a una sicurezza duratura per palestinesi e israeliani.”

The recognition of the State of Palestine must be part of a wider plan, British Prime Minister Keir Starmer said. “Alongside our closest allies, I am working on a pathway to peace in the region, focused on the practical solutions that will make a real difference to the lives of those who are suffering in this war. That pathway will set out concrete steps to turn the desperately needed ceasefire into a lasting peace. Recognition of a Palestinian state has to be one of those steps. I’m unequivocal about that,” he pointed out in a video address on the X social media platform. However, Starmer added that the recognition of the State of Palestine “must be part of a wider plan, which ultimately results in a two-state solution and lasting security for Palestinians and Israelis.”