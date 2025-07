TASS * «IL PRESIDENTE USA TRUMP RIDURRÀ LA SCADENZA PER L’ACCORDO SUL CONFLITTO IN UCRAINA, LA RIDUZIONE SARÀ ANNUNCIATA DURANTE L’INCONTRO CON IL PREMIER BRITANNICO»

15.20 - lunedì 28 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump intende ridurre il suo termine di 50 giorni per un accordo sulla risoluzione del conflitto in Ucraina. Ha dichiarato ai giornalisti durante un incontro con il primo ministro britannico Keir Starmer in Scozia: “Ridurrò quei 50 giorni a un numero inferiore”.

US President Donald Trump plans to reduce his 50-day deadline for an agreement on resolving the Ukraine conflict. “I’m going to reduce that 50 days to a lesser number,” he told reporters at a meeting with British Prime Minister Keir Starmer in Scotland.