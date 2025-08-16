TASS * «IL PRESIDENTE TURCO ERDOGAN HA APPREZZATO L’INCONTRO PUTIN-TRUMP IN ALASKA, È DISPONIBILE A CONTRIBUIRE ALLA PACE IN UCRAINA»

17.58 - sabato 16 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha accolto con favore l’incontro tra Putin e Trump in Alaska e ha dichiarato di essere pronto a contribuire a portare la pace in Ucraina.

Il vertice in Alaska ha dato un nuovo impulso alla ricerca di soluzioni per uscire dal conflitto in Ucraina, ha aggiunto Erdogan.

///

Turkish President Recep Tayyip Erdogan welcomed the Putin-Trump meeting in Alaska, and said he was ready to contribute to bringing peace to Ukraine.

The Alaska summit gave a new impetus to finding ways out of the Ukraine conflict, Erdogan added.