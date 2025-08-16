TASS * «IL PRESIDENTE TURCO ERDOGAN HA APPREZZATO L’INCONTRO PUTIN-TRUMP IN ALASKA, È DISPONIBILE A CONTRIBUIRE ALLA PACE IN UCRAINA»

17.58 - sabato 16 agosto 2025
(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha accolto con favore l’incontro tra Putin e Trump in Alaska e ha dichiarato di essere pronto a contribuire a portare la pace in Ucraina.
Il vertice in Alaska ha dato un nuovo impulso alla ricerca di soluzioni per uscire dal conflitto in Ucraina, ha aggiunto Erdogan.
Turkish President Recep Tayyip Erdogan welcomed the Putin-Trump meeting in Alaska, and said he was ready to contribute to bringing peace to Ukraine.
The Alaska summit gave a new impetus to finding ways out of the Ukraine conflict, Erdogan added.
