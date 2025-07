19.20 - giovedì 17 luglio 2025

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha definito Israele uno stato terrorista e ha insistito sul fatto che l’integrità territoriale della Siria debba essere preservata.

Turkish President Recep Tayyip Erdogan called Israel a terrorist state and insisted that Syria’s territorial integrity should be preserved.