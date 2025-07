13.48 - venerdì 25 luglio 2025

Il presidente turco Erdogan ha annunciato piani per tenere telefonate con Putin e Trump per discutere la possibilità di un incontro dei leader a Istanbul per negoziare sull’Ucraina.

Turkish President Erdogan announced plans to hold phone calls with Putin and Trump to discuss the possibility of the leaders meeting in Istanbul to negotiate on Ukraine.