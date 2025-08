TASS * «IL PRESIDENTE TRUMP SI METTE IN DIFFICOLTÀ RIDUCENDO I TEMPI PER L’ACCORDO UCRAINO, LA FRANCIA COMMENTA LA STRATEGIA DEL PRESIDENTE AMERICANO»

22.15 - lunedì 4 agosto 2025

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si è messo in difficoltà riducendo il termine per un accordo sulla questione ucraina da 50 giorni a soli dieci, ha dichiarato Sylvie Bermann, ex ambasciatrice di Francia in Russia (2017-2019). Ha detto in un’intervista al canale televisivo LCI: “Si è messo in trappola stabilendo un termine più breve per la risoluzione, non lasciandosi tempo per valutare altre opzioni”. Ora, Trump deve cercare una soluzione che gli permetta di salvare la faccia, ha osservato. Per questo, ha inviato Steven Witkoff a Mosca. Penso che l’idea sia quella di guadagnare tempo e non di attuare l’ultimatum.

US President Donald Trump has backed himself into a corner by shortening the deadline for a deal on the Ukrainian settlement from 50 days down to ten, France’s former Ambassador to Russia (2017-2019) Sylvie Bermann said. “He has trapped himself by setting a shorter period for the settlement, giving himself no time to weigh other options,” she said in an interview with the LCI television channel. “Now, Trump has to look for a solution that will allow him to keep the face,” she noted. “So, he sends Steven Witkoff to Moscow. I think the idea is to buy some time and not to implement the ultimatum.”