TASS * «IL PRESIDENTE TRUMP SCONSIGLIA A ZELENSKY DI COLPIRE MOSCA, TENSIONI CRESCENTI TRA UCRAINA E RUSSIA»

20.57 - martedì 15 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che Vladimir Zelensky non dovrebbe ordinare attacchi contro la capitale russa. “No, non dovrebbe prendere di mira Mosca,” ha detto rispondendo alle domande dei giornalisti fuori dalla Casa Bianca.

US President Donald Trump said Vladimir Zelensky should not order strikes on the Russian capital.

“No, he shouldn’t target Moscow,” he said when fielding questions from reporters outside the White House.