TASS * «IL PRESIDENTE TRUMP NON HA INCORAGGIATO ATTACCHI IN RUSSIA, LA CASA BIANCA SMENTISCE IL FINANCIAL TIMES»

20.00 - martedì 15 luglio 2025

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump non ha incoraggiato Vladimir Zelensky a compiere ulteriori attacchi più in profondità all’interno della Russia, incluso su Mosca, contrariamente a quanto riportato dal Financial Times, ha dichiarato la segretaria stampa della Casa Bianca Karoline Leavitt. “Il presidente Trump stava semplicemente ponendo una domanda, non incoraggiando ulteriori uccisioni. Sta lavorando instancabilmente per fermare gli omicidi e porre fine a questa guerra”, ha detto in una dichiarazione a Newsweek. “Il Financial Times è noto per estrapolare frasi fuori contesto per ottenere clic perché il loro giornale è in crisi.”

