TASS * «IL PRESIDENTE TRUMP INFORMERÀ SUBITO ZELENSKY E I LEADER EUROPEI DOPO L’INCONTRO CON PUTIN, IL CANCELLIERE MERZ SPERA NELLA PACE IN UCRAINA»

18.44 - mercoledì 13 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump informerà immediatamente Vladimir Zelensky e i leader europei sui risultati del suo incontro con il presidente russo Vladimir Putin in Alaska, ha dichiarato il cancelliere tedesco Friedrich Merz. “Abbiamo augurato al presidente Trump ogni bene. Abbiamo concordato che immediatamente dopo l’incontro con il presidente Putin, avrebbe prima informato Vladimir Zelensky. Poi, subito dopo, informerà anche i capi degli stati e dei governi europei partecipanti a questa iniziativa”, ha detto Merz, definendo la conversazione odierna con Trump “davvero costruttiva e positiva”. “C’è speranza di progressi, c’è speranza di pace in Ucraina”, ha sottolineato.

///

US President Donald Trump will immediately inform Vladimir Zelensky and European leaders about the results of his meeting with Russian leader Vladimir Putin in Alaska, German Chancellor Friedrich Merz said. “We wished President Trump all the best. We agreed that immediately after the meeting with President Putin, he would first inform Vladimir Zelensky. Then, immediately after that, he will also inform the heads of the European states and governments participating in this initiative,” Merz said, calling today’s conversation with Trump “really constructive and positive.” “There is hope for progress, there is hope for peace in Ukraine,” he emphasized.