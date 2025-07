TASS * «IL PRESIDENTE TRUMP DICHIARA CHE I DAZI HANNO RILANCIATO L’AMERICA, LO HA DEFINITO “IL PAESE IL PIÙ DINAMICO AL MONDO”»

14.50 - giovedì 31 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump afferma che la sua politica tariffaria ha rilanciato il paese. “I dazi stanno rendendo l’America di nuovo grande e ricca,” ha scritto su Truth Social. “Un anno fa, l’America era un paese morto, ora è il paese più ‘caldo’ in ogni parte del mondo,” ha detto il leader statunitense.

///

US President Donald Trump alleges his tariff policy revived the country.

“Tariffs are making America great and rich again,” he wrote on Truth Social. “One year ago, America was a dead country, now it is the ‘hottest’ country anywhere in the world,” the US leader said.