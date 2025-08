TASS * «IL PRESIDENTE TRUMP DEFINISCE PRODUTTIVO L’INCONTRO TRA PUTIN E L’INVIATO SPECIALE USA»

19.14 - mercoledì 6 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump afferma che l’incontro tra il presidente russo Vladimir Putin e l’inviato speciale Usa Steve Witkoff è stato molto produttivo. Sono stati fatti molti progressi.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump afferma di aver informato gli alleati europei su un incontro tra il presidente russo Vladimir Putin e l’inviato speciale presidenziale statunitense Steve Witkoff e ha ribadito il suo impegno per la soluzione del conflitto ucraino.

US President Donald Trump says meeting between Russian President Vladimir Putin and US Special Envoy Steve Witkoff was very productive, much progress was achieved.

US President Donald Trump says he told European allies about a meeting of Russian President Vladimir Putin with US Special Presidential Envoy Steve Witkoff and reiterated his commitment to the Ukrainian conflict settlement.