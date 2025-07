TASS * «IL PRESIDENTE TRUMP APPROVA ALCUNE RICHIESTE MILITARI DELL’UCRAINA, LE CONSEGNE DI ARMI NON SONO MAI STATE SOSPESE»

13.43 - giovedì 10 luglio 2025

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha approvato alcune richieste militari dell’Ucraina basate sulla lista dettagliata che Vladimir Zelensky ha presentato al vertice della NATO all’Aia nel giugno scorso. Secondo una fonte della Casa Bianca, gli ucraini “chiedevano cose molto specifiche, e il presidente ne ha concesse alcune”. Il quotidiano non ha specificato quali fossero questi articoli. Un altro funzionario ha detto al Washington Post che le consegne di armi non sono mai state formalmente sospese.

US President Donald Trump has approved some Ukrainian requests for military supplies based on the detailed list that Vladimir Zelensky presented at NATO’s summit in the Hague in June, the Washington Post reports. According to a White House source, the Ukrainians “were asking for very specific things, and the president granted some of those things.” The paper did not specify those items. Another official told the Washington Post that weapons deliveries had never been formally paused.