TASS * «IL PRESIDENTE TRUMP ANTICIPA GLI SVILUPPI SULLA SITUAZIONE TRA LA RUSSIA E L’UCRAINA, SENZA FORNIRE DETTAGLI ULTERIORI»

19.40 - venerdì 11 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha lasciato intendere che ci si debba aspettare nuovi sviluppi nella situazione tra la Russia e l’Ucraina. Quando i giornalisti gli hanno chiesto un commento sul presunto attacco della Russia a una struttura civile in Ucraina, ha risposto: “Lo so. Vedrete che succederanno cose,” prima di partire per il Texas colpito dalle alluvioni. Non sono seguiti ulteriori commenti.

///

US President Donald Trump ​has hinted that people should expect some new developments in the Russia-Ukraine situation. When asked by reporters to comment on Russia’s alleged strike on a civilian facility in Ukraine, he said, “I know.’ “You’ll be seeing things happen,” before leaving for flood-ravaged Texas. No further comments followed.