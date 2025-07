TASS * «IL PRESIDENTE TRUMP ACCUSA IL PARTITO DEMOCRATICO DI TRADIMENTO, MANIPOLAZIONE DEI DATI ELETTORALI E INFLUENZA RUSSA»

20.43 - martedì 22 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump considera gli sforzi del Partito Democratico per manipolare i dati dell’intelligence americana sulle elezioni presidenziali e sulla presunta influenza della Russia come un alto tradimento. “Questo è stato tradimento. Questa è ogni parola che si possa pensare. Hanno cercato di rubare le elezioni”, ha detto Trump ai giornalisti dopo negoziati con il suo omologo filippino Ferdinand Marcos Jr.

US President Donald Trump sees efforts by the Democratic Party to manipulate American intelligence data on the presidential election and Russia’s alleged influence over it as high treason.

“This was treason. This was every word you can think of. They tried to steal the election,” Trump told reporters after negotiations with his Philippine counterpart Ferdinand Marcos Jr.