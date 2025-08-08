Popular tags: featured 20
Diretta video Opinione H24: Viabilità Trento

TASS * «IL PRESIDENTE RUSSO PUTIN INCONTRA IL PREMIER INDIANO MODI, CONFERMATO L’IMPEGNO PER UNA SOLUZIONE DIPLOMATICA IN UCRAINA»

17.34 - venerdì 8 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Il presidente russo Vladimir Putin ha tenuto una conversazione telefonica con il primo ministro indiano Narendra Modi, ha riportato il servizio stampa del Cremlino. I leader hanno scambiato opinioni sulla cooperazione commerciale, economica e sugli investimenti tra i due paesi. Il presidente russo ha informato il primo ministro indiano del suo incontro con l’inviato speciale presidenziale statunitense Steven Witkoff, che si è svolto il 6 agosto a Mosca. Modi ha confermato la ferma posizione dell’India a favore di una soluzione politica e diplomatica del conflitto in Ucraina.

///

Russian President Vladimir Putin held a telephone conversation with Prime Minister of India Narendra Modi, the Kremlin press service reported. Here are the key takeaways from it: The leaders exchanged opinions on trade-economic and investment cooperation between the two countries The Russian president informed the Indian Prime Minister about his meeting with US Special Presidential Envoy Steven Witkoff which took place on August 6 in Moscow Modi confirmed India’s firm stance in favor of a political and diplomatic settlement of the Ukraine conflict

