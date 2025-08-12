TASS * «IL PRESIDENTE RUSSO PUTIN CHIAMA IL LEADER NORDCOREANO KIM JONG UN, FOCUS SU COLLOQUI CON STATI UNITI»

20.25 - martedì 12 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Il presidente russo Vladimir Putin ha tenuto una telefonata con il leader nordcoreano Kim Jong Un, ha comunicato il Cremlino. Il presidente russo ha congratulato il leader nordcoreano per l’80° anniversario della liberazione della Corea dal dominio coloniale giapponese e lo ha informato dei prossimi colloqui con il presidente degli Stati Uniti.

///

Russian President Vladimir Putin has held a phone call with North Korean leader Kim Jong Un, the Kremlin said. The Russian president congratulated the North Korean leader on the 80th anniversary of Korea’s liberation from the Japanese colonial rule and briefed him on the upcoming talks with the US president.