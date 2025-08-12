Popular tags: featured 20
Popular tags: featured 20
Popular tags: featured 20
News immediate,
non mediate!

Diretta video Opinione H24: Viabilità Trento

Categoria news:
OPINIONEWS

TASS * «IL PRESIDENTE RUSSO PUTIN CHIAMA IL LEADER NORDCOREANO KIM JONG UN, FOCUS SU COLLOQUI CON STATI UNITI»

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
20.25 - martedì 12 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Il presidente russo Vladimir Putin ha tenuto una telefonata con il leader nordcoreano Kim Jong Un, ha comunicato il Cremlino. Il presidente russo ha congratulato il leader nordcoreano per l’80° anniversario della liberazione della Corea dal dominio coloniale giapponese e lo ha informato dei prossimi colloqui con il presidente degli Stati Uniti.

///

Russian President Vladimir Putin has held a phone call with North Korean leader Kim Jong Un, the Kremlin said. The Russian president congratulated the North Korean leader on the 80th anniversary of Korea’s liberation from the Japanese colonial rule and briefed him on the upcoming talks with the US president.

Categoria news:
OPINIONEWS

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.