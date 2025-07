TASS * «IL PRESIDENTE LULA CRITICA L’INTERFERENZA DEGLI STATI UNITI, SOSTIENE LA SOVRANITÀ E LA GIUSTIZIA DEL BRASILE»

21.33 - sabato 19 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva ha dichiarato che l’ingerenza di Washington negli affari interni di altri paesi è inaccettabile perché danneggia la loro sovranità. Ha espresso il suo sostegno ai giudici della Corte Suprema coinvolti nel processo per il tentativo di colpo di stato dell’ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro, ai quali gli Stati Uniti avevano imposto restrizioni sui visti. “È inaccettabile che un paese interferisca nel sistema giudiziario di un altro stato poiché ciò danneggia i principi fondamentali di sovranità e rispetto tra le nazioni”, ha osservato Lula da Silva. Ha sottolineato che nessuna minaccia degli Stati Uniti porterà la leadership brasiliana a ignorare lo stato di diritto.

///

Washington’s interference in the domestic affairs of other countries is unacceptable because it causes damage to their sovereignty, Brazilian President Luiz Inacio Lula da Silva said. He offered support to the Supreme Court’s justices involved in former Brazilian President Jair Bolsonaro’s coup attempt trial, on whom the US had imposed visa restrictions. “It’s unacceptable for one country to interfere in another country’s justice system as it causes damage to the key principles of sovereignty and respect between nations,” Lula da Silva noted. He stressed that no US threats would make the Brazilian leadership disregard the rule of law.