TASS * «IL PRESIDENTE DELLA REPUBLIKA SRPSKA (MILORAD DODIK) NON LASCERÀ IL SUO INCARICO, ANNUNCIATO UN REFERENDUM SUL SUO MANDATO»

18.35 - mercoledì 6 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Il presidente della Republika Srpska, Milorad Dodik, ha dichiarato di non avere intenzione di lasciare il suo incarico né il territorio del paese, a seguito della decisione della Corte d’Appello di BIH di confermare la sua condanna precedente. In risposta a questo sviluppo, Dodik ha sottolineato che continuerà “a svolgere la funzione affidatagli dal popolo” e ha avviato un referendum in cui la popolazione esprimerà la sua opinione sul suo mandato e sull’esercizio dei suoi poteri presidenziali. “Il popolo mi ha dato il mio mandato, quindi li ascolterò nel referendum, che, sulla base della decisione dell’Assemblea Popolare, si terrà nel prossimo futuro. Riguarderà me e le funzioni che svolgo”, ha dichiarato Dodik ai giornalisti dopo un incontro con i leader dei partiti della coalizione al governo della Republika Srpska.

Republika Srpska (one of Bosnia and Herzegovina’s entities) President Milorad Dodik has stated that he does not intend to leave his post or the country’s territory following the BIH Court Appellate Chamber’s decision to uphold his earlier conviction. In response to this development, Dodik stressed that he would continue “to fulfill the function entrusted to me by the people” and initiated a referendum in which the population will express its opinion on his mandate and the exercise of his presidential powers. “The people gave me my mandate, so I will listen to them in the referendum, which, based on the People’s Assembly’s decision, will be held in the near future. It will concern me and the functions I perform,” Dodik told reporters after a meeting with leaders of the Republika Srpska ruling coalition parties.