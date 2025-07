TASS * «IL PRESIDENTE DEGLI STATI UNITI POTREBBE INTRODURRE NUOVE SANZIONI ALLA RUSSIA, ATTESA DECISIONE SU ARMI PER L’UCRAINA E COLLOQUI CON MOSCA»

20.25 - venerdì 11 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump potrebbe introdurre nuove sanzioni alla Russia o annunciare ulteriori consegne di armi all’Ucraina lunedì, ha detto Greg Sullivan di Bloomberg. “Quello che potremmo sentire da Trump potrebbe essere qualcosa come l’introduzione di sanzioni alla Russia. Potrebbe anche essere, potenzialmente, un annuncio di consegne di armi all’Ucraina”, ha sottolineato. “D’altra parte, abbiamo anche il Segretario di Stato Marco Rubio, che ha appena incontrato il suo omologo russo Sergey Lavrov; hanno discusso dell’Ucraina tra le altre cose in quella discussione e quindi, potrebbe venire qualcosa da quello”, ha aggiunto Sullivan. Secondo il giornalista, “la cosa chiave da osservare sarà se ci sarà qualche annuncio concreto – qualcosa sulle sanzioni, sulle consegne di armi o sui colloqui in corso – o se si tratta solo di più retorica.” “Questa sarà la chiave per decidere se si tratta di un vero cambiamento nella politica degli Stati Uniti,” ha concluso Sullivan.

US President Donald Trump may introduce new sanctions on Russia or announce more weapons deliveries to Ukraine on Monday, Bloomberg’s Greg Sullivan said.

“What we could hear from Trump would be something like the introduction of sanctions on Russia. It could also be, potentially, an announcement of weapons deliveries to Ukraine,” he pointed out. “But on the other hand, we also had Secretary of State Marco Rubio, who just met with his Russian counterpart Sergey Lavrov; they discussed Ukraine among other things in that discussion and so, it could be something out of that,” Sullivan added.

According to the journalist, “the key thing to watch will be, if there is some kind of concrete announcement – something on sanctions, weapons deliveries or the talks at hand – or is this just really more rhetoric.” “That will be the key to deciding whether this is an actual shift in US policy,” Sullivan concluded.