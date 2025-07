TASS * «IL PRESIDENTE DEGLI STATI UNITI APRE AD UN INCONTRO TRILATERALE CON PUTIN E ZELENSKY, TRUMP AFFERMA CHE AVREBBE DOVUTO AVVENIRE MESI FA»

19.52 - venerdì 25 luglio 2025

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha aperto alla possibilità di un incontro trilaterale con il leader russo Vladimir Putin, oltre che con Vladimir Zelensky. Ha dichiarato ai giornalisti: “Accadrà. Ma avrebbe dovuto accadere tre mesi fa.”

US President Donald Trump has allowed the possibility of a trilateral meeting with Russian leader Vladimir Putin, as well as Vladimir Zelensky. “It’s going to happen. But it should have happened three months ago,” he told reporters.